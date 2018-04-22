Yasa dışı marjinal parti YSK'ya başvurdu! Sarayın emriyle...

HKP'den yapılan açıklamada, "Açtığımız davalar Ankara İdare Mahkemesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesinde, Anayasa Mahkemesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde halen görülmektedir. Süreç içinde Sarayın emriyle Yargıtay Savcılığı Siyasi Partiler Bürosu, yeni kurduğumuz il ve ilçe teşkilatlarımızı da sudan bahanelerle ve yasa dışı olarak tescil etmemişti.Sonradan kurulan teşkilatlarımızın tescil edilmemesine karşı açtığımız idari davada, tescil etmeme işleminin yürütmesi durdurulmuştur. Böylece son 6 ay öncesinde kurulmuş ve seçim yeterliliği sayısı bakımında muteber bu teşkilatlarımızın tescil edilmesi önünde hukuken bir engel kalmadı" ifadelerine yer verildi.