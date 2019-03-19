Yasa dışı bahis çetesine büyük operasyon! Liderleri de dahil 35 kişi gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyon liraya yakın parası ve lüks araçlarına incelenmek üzere el konuldu.



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette yasadışı bahis oynanmasına liderlik ve yöneticilik yapan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

6 ay boyunca yaptığı fiziki ve teknik takiple suç örgütünün lider ve yöneticilerini tespit etti.

35 üyesi yakalanarak gözaltına alınan şebekenin, bahisten elde ettiği değerlendirilen 1 milyon liraya yakın döviz, Türk lirası ve ziynet eşyaları ile milyonlarca liralık 15 lüks otomobiline el kondu.

Şebeke liderleri de yakalandı

İstanbul, İzmir ve Mardin'de 40'ın üzerinde adrese yapılan aralarında şebeke liderlerinin de bulunduğu 35 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise yasadışı bahisten temin edildiği değerlendirilen 390 bin 430 TL, 39 bin 713 Amerikan Doları, 2 bin 50 Euro, 220 İsviçre Frangı para ile 30 bin TL’lik çek ele geçirilip el kondu.

Ayrıca 400 bin lira değerinde altın, 60 ayrı cep telefonu ve bahis oyunlarında kullanıldığı belirlenen 14 dizüstü bilgisayar, 17 hafıza kartı ile çok sayıda banka hesap cüzdanı ile kartları ele geçirildi.

Yasadışı bahisten elde edildiği değerlendirilen değişik markalara ait 15 lüks otomobile de el koydu.