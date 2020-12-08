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Ekonomi Yaş sebze meyve ihracatını Mersin sırtladı
Ekonomi

Yaş sebze meyve ihracatını Mersin sırtladı

Türkiye'nin ocak-kasım dönemi yaş sebze meyve ihracatı yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon 821 bin dolara ulaştı - Bu dönemde ihracatını yüzde 23 artıran Mersin, 537 milyon 813 bin dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:05:08 -
Yaş sebze meyve ihracatını Mersin sırtladı

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Türkiye'nin 2 milyar 325 milyon 821 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yaptığı ocak-kasım döneminde ülke ekonomisine 537 milyon 813 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan Mersin, 11 ayda en fazla ihracat yapan kent oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-kasım dönemi yaş sebze meyve ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yaklaşık yüzde 8, değer bakımından yüzde 22 arttı.

Geçen sene 11 ayda 1 milyar 909 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçen yaş meyve sebze ihracatının tutarı, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 325 milyon 821 bin dolara yükseldi.

Dış satımın yaklaşık yüzde 48'i Bağımsız Devletler Topluluğu'na, yüzde 31'i Avrupa Birliği'ne, yüzde 12'si de Orta Doğu'ya gerçekleştirildi.

- Rusya liderliğini koruyor

Türkiye yaş sebze meyve ihracatının lokomotif pazarı Rusya Federasyonu, 778 milyon 297 bin dolarla ocak-kasım döneminde en fazla dış satımın yapıldığı ülke oldu.

Rusya'yı 233 milyon 710 bin dolarla Almanya, 175 milyon 121 bin dolarla Irak, 151 milyon 460 bin dolarla Ukrayna, 148 milyon 50 bin dolarla Romanya izledi.

- İhracat şampiyonu Mersin'i Antalya ve Hatay takip etti

Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Mersin'in ihracatı bu dönemde yıllık olarak miktar bazında yüzde 13, değer bazında yüzde 23 yükseldi.

Mersin, yılın 11 ayında 537 milyon 813 bin dolarlık dış satımla en fazla döviz girdisi sağlayan iller arasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatında lider ​​​​​​​Mersin'i, Antalya, Hatay, İzmir ve Trabzon takip etti.


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