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Ekonomi Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

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Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar başladı. Saatte 320 kilometre hıza ulaşacak hattın Abu Dabi bölümünü üstlenen uluslararası konsorsiyumda Türkiye’den Kalyon İnşaat da yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin ulaşım altyapısını dönüştürecek 13 milyar dolarlık demiryolu yatırımında önemli bir aşamaya geçti. Etihad Rail tarafından hayata geçirilen yaklaşık 900 kilometrelik demiryolu ağının ilk ayağını oluşturan Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nde inşaat süreci başladı.

Kalyon İnşaat, Abu Dabi bölümünün yapımını üstlenen uluslararası konsorsiyumda görev alacak. Konsorsiyumda Kalyon İnşaat’ın yanı sıra BAE merkezli National Projects and Construction (NPC) ile Trojan Tunneling ve Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) bulunuyor.

İKİ EMİRLİK ARASI 30 DAKİKAYA İNECEK

BAE’de mevcut hızlı tren hatlarında azami işletme hızı saatte 200 kilometre seviyesinde bulunuyor. Yeni hat ise saatte 320 kilometre hızla yolcu taşıyacak.

Projenin tamamlanmasıyla Abu Dabi ile Dubai arasında yaklaşık bir buçuk saat süren yolculuğun 30 dakikaya kadar düşmesi bekleniyor.

97 KİLOMETRELİK HAT VE DÖRT İSTASYON YAPILACAK

Toplam uzunluğu 150 kilometre olarak planlanan yüksek hızlı demiryolunun Abu Dabi kesimi yaklaşık 97 kilometreden oluşacak. Bu bölümde dört istasyon inşa edilecek.

Hattın 11,2 kilometrelik kısmı ise çift tüplü tünel şeklinde yerin altından geçirilecek. BAE’nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesinin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

“DENEYİMİMİZİ BAE’YE TAŞIYORUZ”

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu’ndan Murathan Kalyoncu, projenin şirketin uluslararası mühendislik gücünü ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Abu Dabi-Dubai Yüksek Hızlı Tren Projesi, Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik kabiliyetinin ve uluslararası arenadaki güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir. Uluslararası ortaklarımızla birlikte bölgede bir ilke imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlığı bu kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıyor, ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz.”

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Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek
Ekonomi

Türk firması BAE’nin ilk hızlı tren projesinde rayları döşeyecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi ile Dubai arasındaki yolculuğu 30 dakikaya indirecek ilk yüksek hızlı demiryolu projesinde çalışmalar..
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