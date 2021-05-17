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Ekonomi Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021
Ekonomi

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021

Yaş çay fiyatı güncel | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından çay alımı fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 20:06:00 -
Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021

Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşların merakla beklediği yaş çay alımıyla ilgili açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda yaş çay alımı hakkında da bilgi verdi. Peki, çay ne kadar oldu?

Yaş çay alım fiyatı ne kadar oldu 2021

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz” dedi.

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