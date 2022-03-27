Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:
Bu hafta hangi maçlar var 28 29 30 Mart |28 Mart Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maç hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sebebiyle hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig’de maçlar oynanmadı. Futbolseverler ise bu sebeple hafta içi hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:
28 Mart Pazartesi
Hazırlık maçı
21.45 Fransa-Kuzey İrlanda (U21) beIN Sports 2
İspanya La Liga 2
22.00 Las Palmas-Leganes Bilyoner
29 Mart Salı
Hazırlık maçı
19.00 Danimarka-Sırbistan S Sport
19.00 İsviçre-Kosova S Sport
21.45 Türkiye-İtalya TRT Spor
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu
21.45 Polonya-İsveç S Sport
21.45 Portekiz-Kuzey Makedonya S Sport
30 Mart Çarşamba
Avustralya A Ligi
11.05 Brisbane Roar-Wellington Phaenix beIN Connect
11.05 Sydney FC-Macarthur Bulls beIN Connect
13.40 Perth Glory-Newcastle Jets beIN Connect
TFF 2.Lig
14.00 Eskişehir-Akhisarspor Es TV