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Spor Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:
Spor

Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:

Bu hafta hangi maçlar var 28 29 30 Mart |28 Mart Pazartesi günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-03-27 23:16:00 -
Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri sebebiyle hafta sonu Süper Lig ve 1.Lig’de maçlar oynanmadı. Futbolseverler ise bu sebeple hafta içi hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Yarın kimin maçı var? 28 Mart Pazartesi günün maçları:

28 Mart Pazartesi

Hazırlık maçı

21.45 Fransa-Kuzey İrlanda (U21)            beIN Sports 2

İspanya La Liga 2

22.00 Las Palmas-Leganes           Bilyoner

29 Mart Salı

Hazırlık maçı

19.00 Danimarka-Sırbistan          S Sport

19.00 İsviçre-Kosova      S Sport

21.45 Türkiye-İtalya       TRT Spor

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu

21.45 Polonya-İsveç       S Sport

21.45 Portekiz-Kuzey Makedonya           S Sport

30 Mart Çarşamba

Avustralya A Ligi

11.05 Brisbane Roar-Wellington Phaenix             beIN Connect

11.05 Sydney FC-Macarthur Bulls                            beIN Connect

13.40 Perth Glory-Newcastle Jets            beIN Connect

TFF 2.Lig

14.00 Eskişehir-Akhisarspor       Es TV

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