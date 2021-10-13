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Yaşam Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı?
Yaşam

Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı?

Hava nasıl olacak 14 Ekim | Yurdun özellikle batı kesimleri şiddetli yağışa teslim. Pek çok kişi yeni gün öncesinde “Hava nasıl olacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:13:00 -
Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı?

Ekim ayıyla birlikte pek çok ilde yağışlar artmaya başladı. Yeni günde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 14 Ekim’de hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Ankara

İstanbul

İzmir

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