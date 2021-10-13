Ekim ayıyla birlikte pek çok ilde yağışlar artmaya başladı. Yeni günde havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 14 Ekim’de hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

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