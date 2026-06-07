Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor. İlk gelen sonuçlara göre Aziz Yıldırım seçimi önde götürüyor.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27.138 üye oy kullandı. Oy sayma işlemi devam ediyor.

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi.

TOPLAM 45 SANDIKTA OYLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verdi. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı.

27 BİN 138 ÜYE OY KULLANDI

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 27 bin 138 üyenin oy kullandığı açıklandı. Bu rakam, 2024'ün ardından katılımı en fazla olan kongre olarak tarihe geçti.