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Gündem MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı
Gündem

MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MİT'ten tüm dünyada ses getirecek operasyon: Kritik isim yakalandı

Fransa'da "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

 

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan şüpheli S.K. (35) yakalandı.

 

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yerel

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