Türkiye'nin 'İyi Evlat' kültürü: Kendi çocukluğunu kaybeden yetişkinler
Aile kurumunun, kuşaklar arası travmaların ve görünmeyen psikolojik yüklerin yeniden tartışıldığı bir dönemde, Yazar Uzman Klinik Psikolog Hatice Keltek, "Manevi Değer" filmi üzerinden Türkiye toplumunun en derin meselelerinden birine dikkat çekerek "Türkiye'de bazı çocuklar evlat olarak değil, taşıyıcı olarak büyüyor" dedi. Cannes Film festivali'nin galasında, 19 dakika ayakta alkışlanan film; yıllar sonra cenaze için aynı çatı altında buluşan iki kız kardeş ve onları terk etmiş bir babanın hikâyesini anlatırken, aslında milyonlarca insanın sessizce taşıdığı aile yüklerini görünür kılıyor. Keltek'e göre film yalnızca bir aile dramı değil; Türkiye'de nesilden nesile aktarılan duygusal borçların, ebeveyn sorumluluklarının çocuklara devredilmesinin ve "iyi evlat" olma baskısının psikolojik sonuçlarını da gözler önüne seriyor.