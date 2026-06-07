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Gündem Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!"
Gündem

Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!"

Orta Doğu'da İran'ın balistik füze yağmurunun ardından gözlerin çevrildiği ABD cephesinde adeta diplomasi trafiği patladı. CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump' Netanyahu'yu arayıp saldırma dediği öne sürüldü.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığı son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Donald Trump, katil İsrail rejiminin bölgeyi topyekun bir savaşa sürükleyen saldırganlığına karşı net bir tavır koydu.

İsrail’deki gelişmeleri yakından takip eden Trump’ın, tansiyonu düşürmek adına bizzat devreye girdiği ve kurmaylarına "Netanyahu'yu şimdi arıyorum, saldırma diyeceğim" şeklinde talimat verdiği öğrenildi.

İsrail: "İran’dan fırlatılan balistik füzelerin tamamı etkisiz hale getirildi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan fırlatılan bütün füzelerin etkisiz hale getirildiğini ve hava savunma sistemlerinin fırlatılan son füze dalgasını engellemek üzere hala aktif durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’dan İsrail’e fırlatılan balistik füzelerin tamamının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmaya devam ederken İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan son füze dalgasını etkisiz hale getirmek üzere hala aktif durumda olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi veya Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması durumunda İsrail’e yönelik çok daha yıkıcı saldırıların düzenleneceği kaydedilmişti.

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