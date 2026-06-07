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Gündem Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!
Gündem

Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı!

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın yakın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın, İzmir'in tatil cenneti Alaçatı'da hain bir pusuyla katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat'ın yakın koruması ve Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın Alaçatı'da silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat'ın yakın koruması ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi yakınlarındaki tatil bölgesi Alaçatı'da silahlı saldırıda öldürülmüştü. Soruşturmanın İstanbul bağlantısının tespit edilmesi üzerine dosya Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda olayla bağlantılı olarak tetikçi şahısla birlikte hareket eden ve silahı temin eden 2 şüpheli şahıs daha yakalanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

 

DİLAN POLAT'IN PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Ailenin güvenlik gerekçesiyle gizli tuttuğu İzmir Alaçatı'daki tatil adresinin, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videodaki arka plan detaylarından ifşa olduğu öğrenildi. Kamuoyunda cinayeti, "Daltonlar" olarak bilinen organize suç örgütünden aldığı talimatla işlediğini itiraf eden tetikçi Serhat A. "Bana boş dönme, yakınlarından birini indir" dediler" şeklinde konuşmuştu.

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