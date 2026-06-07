Esenyurt’ta ilkokulda korkutan yangın! Okul duvarına istiflenen sıralar alev alev yandı!

İstanbul Esenyurt’ta 3 katlı ilkokulda duvarın yanına konulan sıralar yandı. Okulun dış cephesinin de zarar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi 1497. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı ilkokulun duvarının yanında bulunan sıralar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler giderek büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın okulun dış cephesine de sirayet ederken, bazı katların camları kırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Okulda yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrencilerin olmadığı öğrenildi.