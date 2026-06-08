Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...
Bilecik’te yayın hayatını sürdüren Kardelen Dergisi tarafından, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’i anmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla program düzenlendi. Kardelen Dergisi Editörü Av. Kadir Bayrak’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen programda Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Edebiyatçı Yazar Muzaffer Doğan, Prof. Dr. Mesut Başak ve Kardelen Dergisi sahibi Ali Erdal konuşma yaptı.