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Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...
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Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Bilecik’te yayın hayatını sürdüren Kardelen Dergisi tarafından, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek’i anmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla program düzenlendi. Kardelen Dergisi Editörü Av. Kadir Bayrak’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen programda Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Edebiyatçı Yazar Muzaffer Doğan, Prof. Dr. Mesut Başak ve Kardelen Dergisi sahibi Ali Erdal konuşma yaptı.

#1
Foto - Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Programda konuşan Mahmut Bıyıklı, büyük milletlerin büyük kahramanlar yetiştirdiğini belirterek, Necip Fazıl Kısakürek’in de Türk milletinin yetiştirdiği önemli fikir ve dava adamlarından biri olduğunu söyledi. Kahramanlığın yalnızca savaş meydanlarında gösterilen cesaretle sınırlı olmadığını ifade eden Bıyıklı, kalemini ve ömrünü milletine adayan mütefekkirlerin de toplumların hafızasında kalıcı izler bıraktığını dile getirdi.

#2
Foto - Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Necip Fazıl’ın vefatının üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen eserleri ve fikirleriyle yaşamaya devam ettiğini belirten Bıyıklı, Usta şairin sadece yaşadığı dönemi etkilemediğini geleceğin Türkiye’sine yönelik öneriler de sunduğunu kaydetti. Kısakürek’in mücadelesinde gençliği merkeze aldığını vurgulayan Bıyıklı, Necip Fazıl’ın ideal bir neslin inşasını hayatının merkezine koyduğunu söyledi. Necip Fazıl’ın yalnızca eserleriyle değil, Anadolu’yu karış karış dolaşarak gençlerle kurduğu temasla da bir gençlik hareketi inşa ettiğini belirten Bıyıklı, onun gençlere büyük sorumluluklar yüklediğini ifade etti. Bıyıklı, Kısakürek’in gençliği bir medeniyet davasının taşıyıcısı olarak gördüğünü dile getirerek, “Üstad, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyabilecek bir gençliğin hayalini kurdu. ‘Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekân bana emanettir şuurunda bir gençlik’ çağrısıyla idealize ettiği nesle sorumluluklar yükledi.” dedi. Üstadın gençliğe yüklediği anlamı “İşte bütün meselem, her meselenin başı; Ben bir genç arıyorum, gençlikle köprübaşı” mısralarıyla özetlediğini söyledi.

#3
Foto - Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Kardelen Dergisi sahibi Ali Erdal ise konuşmasında, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının üzerinden yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen eserleri, fikirleri ve mücadelesiyle millet hafızasındaki yerini koruduğunu ifade etti. Türk milletinin kendi ruh köklerine, inancına ve medeniyet değerlerine hitap eden isimleri unutmadığını belirten Erdal, Süleyman Çelebi, Fuzûlî, Yunus Emre ve Dede Korkut gibi şahsiyetlerin asırlardır hatırlandığını, Necip Fazıl’ın da bu büyük kültür zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu söyledi. Necip Fazıl’ın hayatı boyunca çeşitli baskılara ve dışlanmalara maruz kaldığını dile getiren Erdal, buna rağmen milletin gönlünde yer edinmeyi başardığını kaydetti. Erdal, desteklenen pek çok ismin zamanla unutulduğunu ancak Necip Fazıl’ın aradan geçen on yıllara rağmen okunmaya, konuşulmaya ve yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ettiğini belirterek, kitaplarının baskı üstüne baskı yaptığını, şiirlerinin okunduğunu ve tiyatrolarının sahnelendiğini ifade etti.

#4
Foto - Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Necip Fazıl’ın milletle kurduğu güçlü bağın temelinde Allah ve Resul sevgisinin bulunduğunu vurgulayan Erdal, onun eserlerinde insanı hakikate, tefekküre ve manevi derinliğe çağıran bir anlayışın hâkim olduğunu söyledi. Programda konuşmacılar, Necip Fazıl Kısakürek’in şiirini, fikir dünyasını, sanat anlayışını ve Türk düşünce hayatına katkılarını farklı yönleriyle ele aldı. Yoğun ilgi gören program, Kardelen Dergisi Şair ve yazarlarının okudukları Necip Fazıl şiirlerinin ardından ardından sona erdi.

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