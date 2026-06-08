Mahmut Bıyıklı Bilecik'te konuştu: Bir neslin inşasına adanan ömür...

Kardelen Dergisi sahibi Ali Erdal ise konuşmasında, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının üzerinden yaklaşık yarım asır geçmesine rağmen eserleri, fikirleri ve mücadelesiyle millet hafızasındaki yerini koruduğunu ifade etti. Türk milletinin kendi ruh köklerine, inancına ve medeniyet değerlerine hitap eden isimleri unutmadığını belirten Erdal, Süleyman Çelebi, Fuzûlî, Yunus Emre ve Dede Korkut gibi şahsiyetlerin asırlardır hatırlandığını, Necip Fazıl’ın da bu büyük kültür zincirinin önemli halkalarından biri olduğunu söyledi. Necip Fazıl’ın hayatı boyunca çeşitli baskılara ve dışlanmalara maruz kaldığını dile getiren Erdal, buna rağmen milletin gönlünde yer edinmeyi başardığını kaydetti. Erdal, desteklenen pek çok ismin zamanla unutulduğunu ancak Necip Fazıl’ın aradan geçen on yıllara rağmen okunmaya, konuşulmaya ve yeni nesiller tarafından keşfedilmeye devam ettiğini belirterek, kitaplarının baskı üstüne baskı yaptığını, şiirlerinin okunduğunu ve tiyatrolarının sahnelendiğini ifade etti.