  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı Yıldırım'dan şampiyonluk sözü 10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!" Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı! İran'dan İsrail'e füze saldırısı Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı! Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti! Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Yerel Haziranda 6 metrelik karla mücadele
Yerel

Haziranda 6 metrelik karla mücadele

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Haziranda 6 metrelik karla mücadele

Erzurum’un Tekman ilçesinde haziran ayında karla mücadele çalışması yapıldı.

Erzurum’un Tekman ilçesinde haziran ayına rağmen yayla yollarında kar engeli sürüyor. Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Palandöken yaylasını kiralayan yörükler Haziran ayında yollarının kar yoğunluğu nedeni ile bölgeye ulaşım sağlanamadı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Tekman karla mücadele ekipleri ve Tekman Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışmaları sonucu yaklaşık 6 metrelik karı temizlenerek yörüklerin yolu ulaşıma açıldı.

O şehirde baharın son günlerinde 7-8 metrelik karla mücadele ediliyor!
O şehirde baharın son günlerinde 7-8 metrelik karla mücadele ediliyor!

Yerel

O şehirde baharın son günlerinde 7-8 metrelik karla mücadele ediliyor!

Mayıs sonunda 7 metreyi aşan karla mücadele
Mayıs sonunda 7 metreyi aşan karla mücadele

Yeni Akit Gazetesi

Mayıs sonunda 7 metreyi aşan karla mücadele

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23