İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Orta Doğu'da gerilim katlanarak tırmanıyor. Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği kalleş saldırının ardından beklenen misillemeyle yüz yüze geldi.
İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatıldığına dair tespitlerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçildiği ve olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi. İsrail'in kuzeyindeki çok geniş bir bölgede sirenler çaldığı ifade edildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İRAN'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
İran ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak" ifadeleri yer aldı.
Gün içerisinde alarma geçen İsrail'de halka uyarı yapılmış, okullar ise tatil edilmişti.