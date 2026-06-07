  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye uçuyor! Beş ayda 90 milyona dayandı STK'lardan Koç'a boykot çağrısı Siyonist katillerden Gazze'de alçak saldırı! Polis noktasını bombalayan işgalciler katliam yaptı! Bakan Gürlek “Kanıt, Tanık ve Sanık üçlemesi UCM’de kanıttır” Gazatrilogy tebriği “Akit’ten başka gazete beni taşıyamaz” demişti! Büyük şair Karakoç’u rahmetle yad ediyoruz Festival görünümlü iğrençliklere son: İçki firmalarına etkinlik yasağı masada Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek AB'den Ateşkes Çağrısı... İsrail'e Tek Kelime Yaptırım Yok! On binlerce Arnavut, ülkelerini ele geçiren siyonistlere karşı sokağa döküldü! Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı! Maskeli saldırgan ateş açtı
Gündem İran'dan İsrail'e füze saldırısı
Gündem

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Orta Doğu'da gerilim katlanarak tırmanıyor. Katil İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği kalleş saldırının ardından beklenen misillemeyle yüz yüze geldi.

İsrail ordusu, İran’dan İsrail topraklarına yönelik füze fırlatıldığına dair tespitlerin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırının ardından bölgede alarm durumuna geçildiği ve olası tehditlere karşı savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi. İsrail'in kuzeyindeki çok geniş bir bölgede sirenler çaldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İRAN'DAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

İran ordusundan yapılan açıklamada ise, "İsrail, Lübnan'a saldırılarını genişletir veya İran'ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak" ifadeleri yer aldı.

Gün içerisinde alarma geçen İsrail'de halka uyarı yapılmış, okullar ise tatil edilmişti.

Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek
Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

Dünya

Trump "İran'ın varlıklarını kullanmayı" planlıyor Faturayı onlara ödetecek

İran'dan İsrail'e gözdağı! Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün!
İran'dan İsrail'e gözdağı! Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün!

Gündem

İran'dan İsrail'e gözdağı! Bu akşam işgal altındaki toprakların gökyüzünü görün!

Ticari araç almak isteyenler dikkat! Maxus haziran kampanyasını duyurdu
Ticari araç almak isteyenler dikkat! Maxus haziran kampanyasını duyurdu

Otomotiv

Ticari araç almak isteyenler dikkat! Maxus haziran kampanyasını duyurdu

İran'dan İsrail'e füze saldırısı
İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Gündem

İran'dan İsrail'e füze saldırısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23