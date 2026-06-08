  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karar İran’ın füze saldırısı sonrası alındı! Şam’da uçuşlar 12 saat askıya alındı Yıldırım'dan şampiyonluk sözü 10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet Washington'da sıcak saatler! Trump'tan Netanyahu'ya acil telefon: "Saldırma diyeceğim!" Can Polat cinayetinde adaletten kaçamadılar! Dört tetikçi birden zindana tıkıldı! İran'dan İsrail'e füze saldırısı Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı! Üç ildeki kritik virajda sandıklar kapandı! AK Parti ve MHP o beldelerde zaferini ilan etti! Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Dünya Siyonist İsrail saldırdı! İran'dan havalimanı tedbiri geldi
Dünya

Siyonist İsrail saldırdı! İran'dan havalimanı tedbiri geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Siyonist İsrail saldırdı! İran'dan havalimanı tedbiri geldi

Siyonist İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

İsrail saldırıları sonrası İran'da üç havalimanındaki tüm uçuşlar iptal edildi. İran basınına göre, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar yeni bir duyuruya kadar durduruldu.

Yetkililer, yolculardan uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için havalimanına gitmeden önce ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.

Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarında da uçuş operasyonlarının durdurulduğu kaydedildi.

Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı
Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı

Gündem

Çatışma alevlendi! Orta Doğu'da savaş sil baştan: İsrail'den İran'a balistik füzeli saldırı

İran misillemelere devam ediyor! İki ülkeden patlama görüntüleri geldi
İran misillemelere devam ediyor! İki ülkeden patlama görüntüleri geldi

Dünya

İran misillemelere devam ediyor! İki ülkeden patlama görüntüleri geldi

İran gerilimi yeni cephe açtı! Husilerden işgalci İsrail'e misilleme
İran gerilimi yeni cephe açtı! Husilerden işgalci İsrail'e misilleme

Gündem

İran gerilimi yeni cephe açtı! Husilerden işgalci İsrail'e misilleme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23