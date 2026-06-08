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Yerel Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın
Yerel

Esenyurt’ta 4 katlı binada yangın

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Esenyurt’ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede çatıyı sardığı olayda, mahalle sakinlerinin uyarısıyla bina boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Esenyurt’a bağlı Örnek Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 1352 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, çatının büyük bölümünü sararken, mahallede de korku dolu anlar yaşandı. Gece karanlığında yükselen alevler çevrede paniğe yol açtı.

Yangın, Örnek Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1352 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısından yükselen alevleri görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahalle sakinleri binada oturanları uyararak dışarı çıkmalarını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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