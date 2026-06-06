Ertuğrul Özkök’ten 'Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna cevap: Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim

Ertuğrul Özkök, Muharrem Coşkun’un sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Kırmızı Masa'ya konuk oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Özkök Fenerbahçe’ye kim başkan olur?' sorusuna “Hayatımda kazanan partiye hiç oy vermedim” cevabını verdi.

İşte Ertuğrul Özkök'ün konuyla ilgili ifadeleri:

Geçen gün hatta telefon ettim Saadettin'e Saadettin dedim sana oy vermedim dedim.

Aziz Bey'e verecektim ama ona da veremiyorum dedim bak dedim görüyor musun?

"Oy verdiğim hiçbir parti iktidar olmadı"

Ben Aziz Bey kazanır diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Yani gerçi bence iyi bir seçim tahmincisi değilim.

Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugüne kadar siyasette oy verdiğim hiçbir parti iktidar olmadı.

İlk 1969'da oy kullandım Türkiye İşçi Partisi'ne. İki üç seçim Türkiye İşçi Partisi'ne verdim oy ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdim.

Bugüne kadar oy verdiğim hiç bir parti iktidar olmadı. Yüze 41 oy aldı Ecevit tek başına iktidar olamadı 77'de. Seçim sisteminden dolayı.

Halbuki şimdi yüzde 34 ile biliyorsunuz Tayyip Bey 3'te 2'sini aldı.