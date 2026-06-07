Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkenin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında ise, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)