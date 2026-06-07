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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara seçim mesajı! AK Parti ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkenin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Seçimlerin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sandıktan çıkan neticelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 belde ile ülkenin farklı bölgelerindeki 362 mahallede gerçekleştirilen mahalli idareler ara seçimlerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'deki 6 beldemiz ile ülkemizin farklı bölgelerindeki 362 mahallede yapılan mahalli idareler ara seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımının devamında ise, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın ezici üstünlüğüyle sonuçlanan belde seçimlerinde milletimizin teveccühüyle seçilen belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, muhtarlık seçimlerinde mahallelerine hizmet etme yetkisi alan muhtarlarımıza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Yorumlar

Ahmet Kat

O zaman tam erken seçim zamanı hadi Reis hem Güven tazelemiş olursun.
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