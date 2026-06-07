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Gündem Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı
Gündem

Tarkan konserinde ezan tartışması! Yaptığı açıklama kafa karıştırdı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Şarkıcı Tarkan'ın Ankara Millet Bahçesi’nde verdiği halka açık konserde ezan vaktinin gelmesiyle müziğe ara vermesi, sosyal medyada ve kamuoyunda farklı yorumları beraberinde getirdi. Şarkı aralarında mikrofonu eline alarak meydandaki kalabalığa seslenen ünlü şarkıcının, "Ezan okunacak şimdi. Bir ara verelim. Ezanı dinleyelim bitsin." şeklindeki ifadeleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tarkan'ın sahnede sergilediği bu yaklaşım, konseri takip eden bazı çevreler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından mercek altına alındı. Yapılan değerlendirmelerde, ezan vakitlerinin saat olarak önceden kesin bir şekilde belli olduğu hatırlatılarak, sahneden "şimdi okunacak" şeklinde anlık bir farkındalık gibi anons yapılmasının tutarsızlığına dikkat çekildi.

Program akışının ezan saatine göre önceden daha planlı ayarlanabileceğini savunan kullanıcılar duruma eleştirel yaklaşırken; diğer taraftan ne olursa olsun binlerce kişinin toplandığı coşkulu bir açık hava organizasyonunda müziğin susturularak ezan sesine alan açılmasının, gösterilen hassasiyet açısından takdire değer bir hareket olduğu ifade edildi.

Sevda Türküsev'den tepki geldi! "Ezana saygı abartılacak bir şey değildir"

Sosyal medya fenomeni ve yazar Sevda Türküsev, ünlü sanatçı Tarkan'ın Ankara'daki konserinde ezan okunması üzerine sahneye ara vermesinin medyadaki yansımalarına adeta ateş püskürdü. Haber sitelerinin ve sosyal medyanın bu durumu olağanüstü bir olaymış gibi köpürtmesine tepki gösteren Türküsev, Tarkan'ın ezana saygısından şüphesi olmadığını vurgularken, medyanın takındığı tavrı komiklik ve eziklik olarak nitelendirdi. "Büyük ve yüce Tarkan ezana saygı gösterdi, sanki bizi ihya etti moduna girmeyelim" diyen yazar, bu ülkede ezana saygı göstermenin her sanatçı için zaten mecburi ve doğal bir durum olduğunu hatırlattı.

"Öncelikle şunu ifade edeyim; Hiç şüphem yok ki Tarkan’ın Ezan’a saygısı sonsuzdur.

Fakat öyle bir haber yapılıyor ki sanki bu saygı çok olağanüstü bir durummuş gibi nerdeyse Tarkan’a “ ezan da ara verdi diye teşekkür edeceğiz”. Komik ve eziklik!

“Büyük ve yüce Tarkan ezana saygı gösterdi, sanki bizi ihya etti” moduna girmeyelim lütfen!

Normalde zaten kendiliğinden buna saygı göstermek durumundalar. Allah için çoğu da buna saygı gösterir.

DİĞER TARAFTAN BÜTÜN SANATÇILARA ÖZELLIKLE SÖYLENIR VE UYARILIR:

“Ezan okunduğunda ara verin bekleyin” diye uyarılır.

Fakat bazen unutulabilir veya sahne yoğunluğundan fark etmeyebilirler diye mutlaka konser öncesi hatırlatırlar.

Hatta bazen sesten ve kulaklıktan dolayı sanatçı duymayabilir, sahne kenarından hemen müdahale edilir.

Ayrıca bu ülkede ezana saygı abartılacak bir şey değildir!

Bunu bu şekilde haber yapmak sanatçı için PR çalışmasından başka bir şey değildir.

Ayrıca: ezana saygı göstermesinler de görelim, umurunda olmayan bile o ezana orada saygı gösterir.

O da onun insanlığı: İnanmayabilir ama saygı göstermek zorunda!

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Yorumlar

Selva

Aferin tarkan doğruyu yapmışsın

Mikail

Bende degerli buluyorum saygı göstermek saygıya karşılık bulur ....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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