Kampanyayı gören showroom’a koşuyor! Suzuki’den SUV alacaklara şaşırtan fırsat!

Suzuki, Akıllı Hibrit Teknolojisi ve gelişmiş arazi kabiliyetleriyle öne çıkan SUV modelleri için haziran ayına özel yeni fiyat ve finansman kampanyalarını duyurdu. Marka, Vitara ve S-Cross modellerinde hem fiyat avantajı hem de takas ve kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Haziran ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında Suzuki Vitara, 1.999.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüzel müşterilere özel olarak ise 400.000 TL için 6 ay vadeli ve %0 faizli ticari kredi imkânı sağlanıyor. Vitara Black Edition versiyonunda sunulan 65.000 TL takas desteği de tüm müşteriler için kampanya süresince devam ediyor.

Güçlü SUV tasarımı, geniş bagaj hacmi ve düşük yakıt tüketimiyle öne çıkan S-Cross Black Edition modellerinde de önemli avantajlar bulunuyor. S-Cross’un 4x2 versiyonunda 135.000 TL’ye varan, Black Edition AllGrip 4x4 versiyonunda ise 65.000 TL takas desteği sunuluyor. Black Edition dışındaki Vitara ve S-Cross 4x4 AllGrip modellerinde ise 40.000 TL takas desteği uygulanıyor.

Tüm Suzuki modellerinde ayrıca 400.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ve %0 faizli ticari kredi fırsatı da kampanya kapsamında yer alıyor.

Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye pazarında yer alan Suzuki, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit modelleriyle haziran ayı boyunca sunduğu bu özel avantajlarla SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor.