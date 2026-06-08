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#1
Foto - Yatırımcıların gözü kulağı burada! Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,2 altında 6 bin 408 liradan tamamladı.

#2
Foto - Yatırımcıların gözü kulağı burada! Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 387 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 320 liradan satılıyor.

#3
Foto - Yatırımcıların gözü kulağı burada! Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Gün içinde 4 bin 286 dolara kadar gerileyen altının onsu yüzde 0,4 değer kaybıyla 4 bin 300 dolardan işlem görüyor. ABD'de cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporunun ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik endişelerle azalan altın fiyatları, Orta Doğu'daki yeniden tırmanan gerilimlerin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve enflasyon endişelerini tetiklemesiyle düşüş eğilimini yeni haftada da sürdürdü.

#4
Foto - Yatırımcıların gözü kulağı burada! Altının gram fiyatı ne kadar oldu?

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru verisinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu belirtti.

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