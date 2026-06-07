Yıldırım'dan şampiyonluk sözü

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile girdiği başkanlık seçimini kazandı. 1998-2018 yılları arasında bu görevi yürüten Yıldırım, 8 yıl sonra tekrar göreve geldi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Maraton Alt Tribünü önünde kurulan platforma yürüyen Aziz Yıldırım'a kongre üyeleri tezahüratlarla destek verdi. Yıldırım, burada kürsüye çıkarak teşekkür konuşması yaptı.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları;

"KAZANAN FENERBAHÇE'DİR"

"Değerli Fenerbahçeli kardeşlerim ve yoldaşlarım. Camiamızda bir seçim yaptık ama kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Bugünden itibaren Hakan Safi Bey ve büyüklerimiz, saydığımız tüm insanların bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Onları da tebrik ediyoruz."

"FENERBAHÇE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"

"İnşallah bu stadyumda şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz, sarılacağız. Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Fenerbahçe camiası büyüktür, herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz hep beraber."

"SÖZÜMÜZ SÖZ ŞAMPİYONLUK"

Değerli insanların olduğu yönetim kurduk. Tecrübemle beraber çalışacağız. Sözümüz söz şampiyonluk! Gerekli takviyeleri 15 gün içinde yapacağız. Endişeniz olmasın"