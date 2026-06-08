Sivilce deyip geçmeyin! Kolundaki sivilce görünümlü yara ölümcül kanser çıktı!

Kolundaki yaranın uzun süre iyileşmemesi üzerine hastaneye başvuran 75 yaşındaki vatandai yapılan incelemelerde cilt kanseri teşhisi konuldu. Erken müdahale sayesinde hastalığın ilk evrede tespit edildiği belirtildi

İstanbul’da yaşayan 75 yaşındaki İbrahim Çelik, kolunda oluşan ve uzun süre iyileşmeyen yara nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz tarafından yapılan muayenede yaranın alınması gerektiği değerlendirilerek 7 Ocak tarihinde işlem gerçekleştirildi. Yapılan patolojik inceleme sonucunda yaranın skuamöz hücreli kanser olduğu tespit edildi. Dokunun çevre dokulara yayılmadığının belirlenmesi üzerine tedavi süreci olumlu şekilde ilerledi.

Yaşadıklarını anlatan İbrahim Çelik, “Yara, dirseğimde 1 santim uzunluğundaydı, daha önceleri bu boyda değildi de sonrasında 1 santime ulaştı. Sevgi Hanım'a müracaat ettim, o da muayenesinde ciddiyetini anlayıp biyopsi odasında beklememi söyledi, orada operasyon yapıp orayı temizledi. Uzun süreli vardı ama cilt kanseri nedir, ne oluyor, habersizdim. Kolumda çıkan herhangi bir şeyin çok önemli olduğunu Sevgi Hoca'ma gelene kadar fark edemedim. Fazla güneşte kalmamalarını, hareketsiz kalmamalarını tavsiye ederim” dedi.

ERKEN MÜDAHALE TEDAVİ SÜRECİNİ ETKİLEDİ

Hastanın yaklaşık 4-5 ay önce dirseğinde oluşan ve kabuklanan yara şikayetiyle başvurduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Kuzugüdenli Yılmaz, yapılan muayenede cilt kanseri şüphesinin oluştuğunu söyledi. Kuzugüdenli Yılmaz açıklamasında, “Muayenede bunun cilt kanseri olabileceğini fark ettik. Sonrasında hastamıza bu lezyonun ciddi riskler taşıdığını, mutlaka çıkarılması gerektiğini anlattık. Kısa sürede ameliyatını planlayıp bu lezyonu çıkardık. Patoloji raporu da skuamöz hücreli kanser isminde cilt kanseri olduğu şeklinde sonuçlandı. Erken müdahaleyle hastamızı daha büyük ameliyatlardan ve ileri metastazlardan korumuş olduk. Bu tip deri kanserlerinde 4 evre mevcut, hastamız 1'inci evrede başvurduğu için daha ileri ameliyatlar, kemoterapi, radyoterapi gibi müdahalelere gerek kalmadı.” diye konuştu.

GÜNEŞ MARUZİYETİNE KARŞI UYARI

Ultraviyole ışınlarının deri kanserlerinde önemli risk faktörlerinden biri olduğunu belirten Kuzugüdenli Yılmaz, güneşten korunmanın önemine dikkat çekerek, “Ultraviyole, radyasyon maruziyeti cilt kanserlerinin en büyük sebeplerinden. Güneşten korunma amaçlı kıyafetleri şapka, gözlük gibi önlemleri öneriyoruz. Özellikle yaz aylarında saat 10.00 ile 16.00 arası, güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneşe çok uzun süre maruz kalmamayı, mutlaka güneşten koruyucu krem kullanmayı öneriyoruz. Bronzlaşma aslında cildimizin bir sinyali, uzun süre güneş maruziyetinde özellikle solaryum benzeri yapay güneş ışıkları kesinlikle tavsiye etmiyoruz” diye aktardı.

BENLER VE CİLTTEKİ DEĞİŞİKLİKLER TAKİP EDİLMELİ

Vatandaşların ciltlerinde meydana gelen değişiklikleri takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Kuzugüdenli Yılmaz, özellikle benler üzerindeki değişimlerin önemsenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, “Melanom daha ölümcül bir deri kanseri tipi, genellikle benler üzerinden gelişiyor. Var olan bir ben veya yeni gelişen bir ben üzerinde şekil, renk, boyut değişiklikleriyle kendini belli ediyor. Bu tarz görünümlerde hastalar genellikle kozmetik amaçlarla benleri kendi çabaları veya merdivenaltı işlemlerle yok etmeye çalışıyor. Kesinlikle önermiyoruz, hastalar her türlü bende mutlaka önce dermatoloğa başvurup bu benlerin tipini, iyi veya kötü huylu olup olmadıklarını, gerekli müdahale konusunda bütün bilgilerini dermatologlardan almalı. Maalesef kendi kendilerine bu benleri yok etmeye çalışırken aslında onların ölümcül melonom tipi olduğu ortaya çıkabiliyor” dedi.

RİSK GRUPLARINA YAKIN TAKİP ÖNERİSİ

Cilt kanseri açısından risk taşıyan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirten Kuzugüdenli Yılmaz, “Yüzleri, elleri gibi özellikle güneş gören, maruz kalan alanlarda yeni açılan, kapanmayan, sivilce gibi başlayan yaralarda mutlaka bir dermatoloji muayenesi gerekir. Özellikle cilt kanseri açısından risk faktörü taşıyan bireylerde açık tenli kimseler, güneş yanığı olanlar, solaryum, ailesinde veya kendisinde deri kanseri öyküsü olan hastalarda mutlaka daha yakın takip öneririz. Hastamızda 3-6 aylık takiplerle muayenelerini, benlerini ve yeni çıkabilecek tüm lezyonları yakın takip edeceğiz. Mutlaka güneş maruziyetimizi en aza indirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.