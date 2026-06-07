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Aktüel 10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet
Aktüel

10 kişi yaralandı! Çocuk parkında pompalı tüfekli dehşet

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa İnegöl'de çocuk parkında bulunanların üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkına araçla gelen şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması, mahallede paniğe neden oldu.

 

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi üzerindeki bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası belirlenemeyen bir araçla bölgeye gelen Ö.Ç. (18), parkta bulunanların üzerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta bulunan 10 kişiye isabet etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden araçla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç. (17), Ahmet Ç. (18), O.Ş. (15), Ratibe A. (36), Berat V. (21), Uğurcan V. (27), B.V. (15), Y.S. (13), D.Ç. (13) ve M.U. (16), olay yerine gelen ambulanslar ve çevredeki vatandaşların özel araçlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırının ardından şüphelinin babasının işlettiği markete yönelik saldırı olabileceği yönündeki ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevik kuvvet ekipleri market önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

 

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırının nedeni araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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