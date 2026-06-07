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Gündem Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!
Gündem

Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda büyük infiale ve tepkilere neden olan skandal açıklamalarına, Anadolu sermayesinden ve vatanperver esnaftan tokat gibi bir cevap geldi.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda tepki çeken açıklamalarına Mardin’den dikkat çeken bir tepki geldi. Özeller Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, Koç Holding bünyesindeki OPET ile olan tüm ticari sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

Ömer Özel, toplumsal değerlerin ve halkın onurunun ticari çıkarların üzerinde olduğunu belirterek, Rahmi Koç’un ifadelerini kabul edilemez bulduklarını söyledi. Kararın yönetim kurulu değerlendirmesi sonucunda alındığını ifade eden Özel, “Mesele insanımızın onuru olduğunda gerisi teferruattır” dedi.

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Yorumlar

Murat

Kürdüm diyen o kadar zemgin iş insanı var hepsi kessin koclar bu ülkede küresel sermeyenin tetikcileridir

EYVALLAH ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN

Allah şaşırttımı böyle olur işte, Vehbi Koç, esas hanımını boşayıp, sekreteri ile evlendiği muhtemelen doğrudur... Müslümanlar artık uyanın ve kendinize gelin....
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