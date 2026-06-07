Mardin'den Koç Holding'e tokat! Ömer Özel resti çekti: OPET ile tüm sözleşmeler feshedildi!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un kamuoyunda tepki çeken açıklamalarına Mardin’den dikkat çeken bir tepki geldi. Özeller Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel, Koç Holding bünyesindeki OPET ile olan tüm ticari sözleşmelerini feshettiklerini açıkladı.

Ömer Özel, toplumsal değerlerin ve halkın onurunun ticari çıkarların üzerinde olduğunu belirterek, Rahmi Koç’un ifadelerini kabul edilemez bulduklarını söyledi. Kararın yönetim kurulu değerlendirmesi sonucunda alındığını ifade eden Özel, “Mesele insanımızın onuru olduğunda gerisi teferruattır” dedi.