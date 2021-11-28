Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13 haftanın geride bırakıldığı Süper Lig'de bu hafta 14. hafta maçları oynanmakta. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig maçlarında bu hafta kıran kırana bir müsabaka oynanıyor. Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olması bu haftanın en çok konuşulan maçları arasında yerini alırken, yarın hangi maçların olacağı da bir diğer merak edilen konulardan biri. Peki yarın hangi maçlar var? 29 Kasım Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 29 Kasım'da hangi maçlar var? Yarın 29 Kasım Pazartesi Süper Lig maç programı.