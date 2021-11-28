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Spor Yarın hangi maçlar var? 29 Kasım Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? 29 Kasım Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13 haftanın geride bırakıldığı Süper Lig'de bu hafta 14. hafta maçları oynanmakta. Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig maçlarında bu hafta kıran kırana bir müsabaka oynanıyor. Beşiktaş, sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olması bu haftanın en çok konuşulan maçları arasında yerini alırken, yarın hangi maçların olacağı da bir diğer merak edilen konulardan biri. Peki yarın hangi maçlar var? 29 Kasım Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var? 29 Kasım'da hangi maçlar var? Yarın 29 Kasım Pazartesi Süper Lig maç programı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 15:26:00 - 2021-11-28 15:27:52
Yarın hangi maçlar var? 29 Kasım Pazartesi Süper Lig'de hangi takımın maçı var?

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Cuma günü başladı. Haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Alanyaspor’u ağırladı. Antalyaspor, Alanyaspor’u 3-0 yenerken, cumartesi günü günü oynanan maçta Rizespor, Kayserispor’u 1-0 yendi. Adana Demirspor-Kasımpaşa ile Başakşehir - Altay maçılarında gol atılmadı. Peki yarın hangi maçlar var. 29 Kasım Pazartesi kimin maçı var?

28 Kasım Pazar hangi maçlar var?

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü 3-2 İttifak Holding Konyaspor

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi hangi maçlar var?

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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