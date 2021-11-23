Yarın hangi maçlar var 24 Kasım Çarşamba? 24 Kasım Çarşamba Avrupa Lig maç saatleri
Avrupa Ligi’nde 5.hafta maçları 24 Kasım Çarşabma günü oynanacak maçlarla başlayacak. Galatasaray-Olimpik Marsilya ve Olympiakos-Fenerbahçe maçları ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. arın hangi maçlar var? Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta? Avrupa Ligi bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? 24 Kasım Çarşamba Avrupa Lig maç saatleri...
UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak Spartak Moskova- Napoli maçı ile başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 24 Kasım Çarşamba günü bir, 25 Kasım Perşembe günü ise 15 maç yapılacak.
Galatasaray - Olimpik Marsilya maçı ne zaman saat kaçta?
Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.
Avrupa Ligi bu hafta maçları ne zaman saat kaçta?
Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
24 Kasım Çarşamba:
18.30 Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya)
25 Kasım Perşembe:
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)
20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)
20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)