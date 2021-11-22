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Spor Yarın hangi maçlar var 23 Kasım 2021 Salı Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç saatleri
Spor

Yarın hangi maçlar var 23 Kasım 2021 Salı Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç saatleri

Yarın hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın heyecanı yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip edenler Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları ne zaman başlayacak? Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç saatleri ne zaman? 23 Kasım Salı yarın hangi maçlar var? Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları hangileri? Yarın kimin maçı var? sorularını soruyor. İşte 23 Kasım Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-11-22 11:32:00 - 2021-11-22 11:35:46
Yarın hangi maçlar var 23 Kasım 2021 Salı Şampiyonlar Ligi 5. hafta maç saatleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak. Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları saat 30:45’te Dinamo Kiev  - Bayern Münih ile Villarreal  - Manchester United maçlarıyla start verecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın 23 Kasım 2021 Salı günü ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta yarınki maçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın hangi maçlar var 23 Kasım Salı Şampiyonlar Ligi maç saatleri

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)

20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)

23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

Beşiktaş Ajax ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü saat 20:45’te Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

şampiyonlar ligi maçları son dakika

Şampiyonlar Lig 24 Kasım Çarşamba maçları hangileri

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

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