Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?
Süper Lig'de 13. haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, konut olduğu Antalya’da Aytemiz Alanyaspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı. Şimdi gözler bugün e yarın oynanacak maçlarda. Peki, Süper Lig'de yarın hangi maçlar var?
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Süper Lig 13. hafta bugün oynanacak maçlar arasında derbi heyecanı söz konusu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama saati 19:00. Lider durumdaki Trabzonspor’un maçı ise yarı. Peki bugün hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?
Süper Lig 13. hafta bugünkü maçlar
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
Yarın hangi maçlar var 22 Kasım Pazartesi maçları
22 Kasım Pazartesi yarıki maçlar hangileri?
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)