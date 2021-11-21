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Spor Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?

Süper Lig'de 13. haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, konut olduğu Antalya’da Aytemiz Alanyaspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı. Şimdi gözler bugün e yarın oynanacak maçlarda. Peki, Süper Lig'de yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 09:29:00 - 2021-11-21 09:30:07
Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligde üst üste beşinci maçını kazandı. Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi. Süper Lig 13. hafta bugün oynanacak maçlar arasında derbi heyecanı söz konusu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin başlama saati 19:00. Lider durumdaki Trabzonspor’un maçı ise yarı. Peki bugün hangi maçlar var? Yarın hangi maçlar oynanacak? 22 Kasım Pazartesi yarın hangi maçlar var?

bugün hangi maçlar var

Süper Lig 13. hafta bugünkü maçlar

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

Yarın hangi maçlar var 22 Kasım Pazartesi maçları

22 Kasım Pazartesi yarıki maçlar hangileri?

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

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