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İSLAM Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları kılınacak mı?
İSLAM

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları kılınacak mı?

16 Nisan cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde pek çok yeni tedbir alındı. Ramazan ayında salgın sebebiyle teravihler camilerde kılınmıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi yarın cuma namazı kılınıp kılınmayacağını, camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, cuma namazı kılınacak mı? Yarım camiler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 22:32:00 -
Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları kılınacak mı?

Türkiye’de 13 Nisan Salı günü itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Artan vakalar sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmıyor. Vatandaşlar bu sebeple yarın Cuma namazı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın cuma namazı kılınabilecek mi?

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları kılınacak mı?

Alınan kararlar sebebiyle ramazan ayında camilerde teravih kılınamıyor. Ayrıca toplu iftar ve sahurlar da yasak. Cuma namazı içinse böyle bir durum yok. 16 Nisan Cuma gibi camilerde Cuma namazı kılınacak.

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