Türkiye’de 13 Nisan Salı günü itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Artan vakalar sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmıyor. Vatandaşlar bu sebeple yarın Cuma namazı olup olmayacağını araştırıyor. Peki, yarın cuma namazı kılınabilecek mi?

Yarın cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazları kılınacak mı?

Alınan kararlar sebebiyle ramazan ayında camilerde teravih kılınamıyor. Ayrıca toplu iftar ve sahurlar da yasak. Cuma namazı içinse böyle bir durum yok. 16 Nisan Cuma gibi camilerde Cuma namazı kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ