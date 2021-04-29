  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Yarın cuma namazı kılınacak mı?
İSLAM

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazına gitmek serbest mi? 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de tam kapanma uygulanacak. Vatandaşlar tam kapanma sebebiyle camilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Cuma namazı kılınacak mı? Yarın cumaya gitmek yasak mı? Kim Cuma namazı için camiye gidebilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:05:00 -
Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazları camilerde kılınamıyor. Vatandaşlar tam kapanma süresince Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, camiler tam kapanmada açık mı?

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazlarının kılınacağını söyledi. Erbaş, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?
40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?

Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!
Teknoloji

Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!

Yeni bir araştırmaya göre, 1990'lardan bu yana Dünya'nın dönme ekseninde belirgin kaymaların olduğu belirtildi. Dünyanın manyetik kutupları ..
Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı

Suudi Arabistan'da bulunan 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılacağı açıklandı.
RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi
Medya

RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı dizisi olan Camdaki Kız ile ilgili Kanal D'ye yaptırım uyguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay