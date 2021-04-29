Koronavirüs salgını sebebiyle teravih namazları camilerde kılınamıyor. Vatandaşlar tam kapanma süresince Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, camiler tam kapanmada açık mı?

Yarın cuma namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cuma namazlarının kılınacağını söyledi. Erbaş, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.