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Yerel Yarım kilo met ele geçirildi
Yerel

Yarım kilo met ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-30 12:26:00 -
Yarım kilo met ele geçirildi

Siirt emniyetinin düzenlediği operasyonda 533,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 533,68 gram metamfetamin ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında, narkotik dedektör köpeği 'Rita'nın da destek verdiği operasyonda durdurulan bir otobüste yapılan aramada 533,68 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan N.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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