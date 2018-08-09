Yargıtay'dan taşeron işçileri ilgilendiren karar!

Sendikasız günlük 36.10 TL ücret alan işçi sendikaya üye olduktan sonra 28.80 liraya toplu sözleşmeye imza attı. Aradaki farkı almak için dava açtı. Yerel mahkeme davayı kabul etti. Ancak Yargıtay ‘imzayla yeni ücretini kabul etti’ diyerek kararı bozdu

Yargıtay, sendika ile işveren arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi gereği günlük ücreti düşen işçinin, sözleşmeden önce aldığı günlük ücretten kaynaklı farkın geri ödenmesi istemiyle açılan davayı kabul eden yerel mahkeme kararını bozdu.

Bahaddin K. adlı işçi, bir kurumda elektrik teknisyeni olarak görev yaparken bir sendikaya üye oldu.

Toplu iş sözleşmelerine aykırı olarak eksik ödeme aldığını belirten Bahaddin K., bu sebeple toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir kısım işçilik alacaklarının tahsili istemiyle dava açtı. Van 1. İş Mahkemesi, davayı kısmen kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın kanun yararına bozulmasını istedi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararı bozdu.

"GELİRİ ARTTI"

Bozma kararında, davacının toplu iş sözleşmesinden faydalandırılmadığı dönemdeki günlük ücretinin 36.10 TL, sendikal haklardan ve toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmaya başlandıktan sonra ise 28.80 lira ödendiğinin sabit olduğu belirtildi. Kararda, şöyle denildi:

“Davacıya yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken menfaatler davalı tarafça ödenmektedir. Bu şekilde davacının toplu iş sözleşmesinden faydalanmasıyla birlikte toplu iş sözleşmesinin işçiler lehine getirdiği akçalı menfaatlerden (giyim, gıda, yemek yardımı, ikramiye, ilave tediye gibi) de yararlanması mümkün olup, davacının gelirinde artış meydana gelmiştir.”

Davacının toplu iş sözleşmesi gereği belirlenen yeni ücretini kabul ettiği kaydedilen kararda, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu ifade edildi.