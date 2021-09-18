Yargıtay’dan ‘hayırsız evlat’ kararı!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal karar, miras davalarının bundan sonraki seyrini etkileyecek gibi görünüyor. Üst mahkeme, ailesiyle tüm ilişkisini sonlandıran, onları hastalığında bile ziyaret etmeyen çocuğun vasiyetnâme ile mirastan mahrum edilebileceğine hükmetti.

Karar, zengin bir ailenin tek çocuğu olan genç bir kadının ailesi tarafından mirastan mahrum edilmesi sonrası açtığı dava üzerine alındı.

Edinilen bilgiye göre sözkonusu kadın, eğitimini yurtdışında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek çalışmaya başladı. Bu sırada yıllar boyunca ailesini hiç arayıp sormadı. Öyle ki, babasının vefat ettiğinden bile haberdar olamadı.

Kızına kızan anne, eşi vefat etmeden önce onunla birlikte notere giderek bir vasiyetnâme hazırladı ve tek çocuklarını mirastan mahrum bıraktı.

Genç kadın iptal davası açtı

Babasının ölümünü bir süre sonra öğrendikten sonra miras peşine düşen evlat ise çok geçmeden sözkonusu vasiyetnâmenin varlığını öğrendi ve mahkemeye giderek iptal davası açtı.

Kadını haksız bulan yerel mahkeme, kararında olayın gelişimine şöyle yer verdi: "Ailesinin onaylamadığı bir evlilikten sonra boşanmış ve daha sonra nikahsız bir beraberlik içinde bulunmuş ve ancak babası tarafından başka şahıslar aracılığıyla bulunarak hastalığı sırasında evine getirtilebilmiştir. Davacı miras bırakana ve öz annesine yönelik olarak ziyaret etmeme, hatırını sormama, onların ve toplumun genel kabulü dışında ailenin onurunu ihlali olarak değerlendirilen nikahsız birlikte yaşama gibi eylemler yanında, ziyaret ettiğinde babasına yönelik olarak ‘bunun mezar yeri var mı?’ şeklinde olumsuz ifadeler kullanılmak suretiyle Türk Medeni Kanununun 510. maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmesine sebep olmuştur. Muris de bu sebeplerle davacıyı mirasçılıktan çıkarmıştır. Mirasçılıktan çıkarma sebebi olarak vasiyetnamesinde belirtilen koşulların gerçekleştiği davalı tarafça ispatlandığı' gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir."

Genç kadın, bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf kadının mirasta payı olduğuna hükmedince konu bu kez Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Soruşturmalar ve tanık ifadeleri ışığında, kadının anne-babasının tüm ısrarlarına rağmen eve gelmediği, onlarla irtibat kurmadığı, hastalandıklarında onlara bakmayacağını belirttiği, eve dönmesi için gönderilen kişileri de kapıdan kovduğunun tespit edildiğini bildiren Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararını oybirliğiyle iptal etti. Anne-babasına ilgisiz kalan kadın böylece talep ettiği mirastan mahrum kaldı.