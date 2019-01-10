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Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

Yargıtay; Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'a verilen 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' kararının bozulmasını istedi

10 Ocak 2019 Perşembe 23:16
Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri gerekçesi ile Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayan İstinaf Mahkemesi kararının bozulmasını istedi.

Habertürk'ün haberine göre, başsavcılık bozma istemli tebliğnamesinde; Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet ya da 10 yıla kadar hapis

Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde yer alan Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis. Başsavcılığın Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan'ın yargılanmalarını istediği Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan silahlı örgüte üye olanlara verilmesi istenen ceza ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası.

Başsavcılık, hazırladığı bozma istemli tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda kararı verirse Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yeniden yargılanacak.

Başsavcılık, terör örgütüne yardım etmek suçundan mahkum edilen Şükrü Tuğrul, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında da bozma istedi. Tuğrul, Yazıcı ve Şimşek'in terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanması gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Aynı davanın sanığı olan Tibet Murat hakkında verilen beraat kararına da onama talep edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:16
  1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Nazlı Ilıcak
  4. Ahmet Altan
  5. Mehmet Altan

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