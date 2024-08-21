  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yargıtay müşteriyi haklı buldu: Değiştirilmesine hükmetti!
Ekonomi

Yargıtay müşteriyi haklı buldu: Değiştirilmesine hükmetti!

Yeniakit Publisher
2024-08-21 12:24:00 -
Yargıtay müşteriyi haklı buldu: Değiştirilmesine hükmetti!

Galeriden yeni aldığı sıfır aracındaki koku için mahkemeye başvuran müşteriyi Yargıtay haklı buldu.

Ankara’da bir vatandaş, sıfır kilometre bir araç satın aldı. Aracı kullanmaya başladığında çok ağır bir koku hisseden şahıs, firma yetkililerine ulaştığında ‘Zamanla koku kaybolacak’ cevabını aldı. Kokunun devam etmesi üzerine vatandaş, kansorejen etki göstererek hayatının riske girebileceği düşüncesiyle Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptı. Tüketici Hakem Heyeti, aracın ayıplı olduğuna, bu nedenle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi. Firma bu kararı yerine getirmeyince mağdur vatandaş aracının yeni araçla değiştirilmesini, aksi takdirde araç bedelinin tarafına verilmesini talep ederek dava açtı. Adliyeye taşınan olayda, mahkeme araçtaki kokunun kansorejen etkisi olup olmadığı hususunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ndeki laboratuvara müzekkere yazdı. Mahkeme, aracın plastik koku ölçüm incelemesi yapılması sonrası araçla ilgili kesin raporunu hazırlayacağını taraflara iletti. TUBİTAK, gelen evraka ilişkin araç içinde koku ölçümünün çevre ölçüm ve analizleri yeterlilik belgesi kapsamı dışında bulunması nedeniyle kendileri tarafından yapılamadığını belirtti. Mahkemeyse araçta koku bulunduğuna yönelik iddiaların ispatlanamadığı gerekçesiyle ve ayıp malın ihbar süresi içerisinde bulunulmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verdi.

Yargıtay kararı bozdu

Yerel mahkemenin davayı reddetmesinin ardından vatandaş, dosyayı bir üst mahkeme olan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanlığına taşıdı. Yerel mahkemenin verdiği red kararını inceleyen Daire, mahkemece yargılama sırasında davacının iddiası ile ilgili kesin nitelikte bilirkişi raporu tanzimi sağlanmadan eksik inceleme ile hüküm kurulduğunu belirtti. Daire, araçtaki koku iddiası üzerine biri kimya alanında olmak üzere teknik üniversiteden 3 kişilik uzman bilirkişi heyetinden araç üzerinde inceleme de yaptırılarak, rapor tanzimi sağlanmasına karar verdi. Yargıtay, eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın reddine karar verildiğini ifade ederek, dosyayı bozdu. Yargıtay, aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti
TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti

Spor

TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı
Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı

Otomotiv

Yargıtay’dan emsal karar! Şase numarasını değiştirenler şimdi yandı

Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı

Gündem

Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin akrabalarıyla görüşmek istemeyen kadın kusurlu sayıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23