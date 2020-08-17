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Aktüel

Yargıtay, "Cinlerim var" diyerek dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, alacaklarını tahsil edemediğini söyleyen kişiden, "Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum." diyerek para alan sanığa "nitelikli dolandırıcılık"tan ceza verilmesine hükmetti

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:08:52 -
Yargıtay, "Cinlerim var" diyerek dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu

ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 15. Ceza Dairesi, alacaklarını tahsil edemediğini söyleyen kişinin parasını "Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum." diyerek dolandıran sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.

Tokat'ta yaşayan kişi, cinleri olduğunu iddia eden sanıkla karşılaşmasında borç verdiklerinden alacaklarını tahsil edemediğini anlattı.

"Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum." diyerek 2 bin lira istenmesi üzerine 700 lira veren kişi, alacaklarının tahsil edileceği vaadi boşa çıkınca şikayetçi oldu.

Açılan davada Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Sanığın, mağduru dini duygularını kullanarak hileli hareketlerle dolandırdığı sonucuna ulaşan Daire, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158/1-a maddesi gereğince "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesini bozma nedeni saydı.

TCK'nin 158/1-a maddesi kapsamında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.


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