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Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

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Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını incelikle sürdüren Beşiktaş, sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı.

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

Beşiktaş, Fransız takımlarından Monaco'da forma giyen 21 yaşındaki genç sol bek Kassoum Ouattara ile her konuda anlaşma sağladı.

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

BU AKŞAM İSTANBUL'DA - Beşiktaş’ın yeni transferi Kassoum Ouattara, transfer sürecini resmiyete dökmek ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere bu gece saat 23.40'ta İstanbul'a iniş yapacak. İstanbul'da yapılacak detaylı sağlık taramalarında herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, genç oyuncunun vakit kaybetmeden siyah-beyazlıların Slovakya'da gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampına dahil olacağı ifade edildi.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

Foot Mercato'da yer alan haberde; Siyah-beyazlıların bu transfer için Fransız ekibine 8 milyon euro net bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euro değerinde başarı bonuslarının da yer aldığı belirtildi.

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara, bu gece İstanbul'da

2023 yılının ara transfer döneminde Amiens kulübünden 2 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer olan Ouattara, geçtiğimiz sezon Fransız devinin formasıyla istikrarlı bir görüntü çizdi. Takımıyla toplamda 24 resmi maça çıkan genç sol bek, sahada kaldığı 1.363 dakikada takım arkadaşlarına 4 asistlik bir katkı sağladı.

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