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Yaşam Bahçesindeki leylekler telef olunca gözyaşlarına hakim olamadı
Yaşam

Bahçesindeki leylekler telef olunca gözyaşlarına hakim olamadı

Yeniakit Publisher
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Çankırı’da Abbas Alataş, bahçesindeki ağaca yuva yapan iki leyleği telef olmuş halde bulunca gözyaşlarına boğuldu.

Çankırı’da bahçesindeki ağaca yuva yapan leylekleri telef olmuş halde bulan Abbas Alataş, büyük üzüntü yaşadı. O anları kayıt altına alan Alataş, gözyaşlarına hakim olamayarak, "Bu hayvanlar yuva yapabilmek için binlerce kilometre uzaktan geliyorlar. Onlar benim misafirim ama elimiz kolumuz bağlandı da şu hayvanları kurtaramadık. Bunlar da bir can. Elim, kolum bağlı, kurtaramadım. Çam ağacının tepesine nasıl çıkayım? Düşmeden önce kurtaramadım" dedi.

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