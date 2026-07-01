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Gündem CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü
Gündem

CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü

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CHP’de butlan kavgası sokağa taştı! Görevden alınan il başkanı, CHP üyesini taksiden indirip dövdü

Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki "butlan" gerilimi sokağa taştı. CHP üyesi Uğur Ürper, Menteşe ilçesinde bindiği taksiden CHP Muğla İl Başkanlığı görevinden alınan Nail Kızıl tarafından indirilip dövüldüğünü öne sürerek "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlamalarıyla şikayetçi oldu. Dün görevden alınan eski CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl ise kavgayı ayırmak için orada bulunduğunu söyledi.

Dün akşam saatlerinde Menteşe ilçesinde CHP üyesi Uğur Ürper isimli vatandaş, bir restoranda yemek yedikten sonra ticari taksiyle evine gitmek üzere yola çıktı. Ürper, bir süre sonra motosikletli bir grubun içerisinde bulunduğu taksinin önünü kestiğini, ardından araçtan indirilerek saldırıya uğradığını iddia etti. Dün görevden alınan CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl’ın da saldırganlar arasında yer aldığını belirterek şikayetçi oldu.

SALDIRI BANA DEĞİL HUKUK DEVLETİNE

Uğur Ürper, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir restoranda yemeğimi yedikten sonra ticari taksiyle evime gitmek üzere yola çıktım. Yolculuğum sırasında motosikletli bir grup tarafından içinde bulunduğum taksinin önü kesildi. Bu grubun içerisinde eski il başkanı Nail Kızıl da bizzat yer alıyordu. Ardından tarafıma fiziki saldırıda bulunuldu ve darp edildim. Saldırı sadece şahsıma yapılmadı. Bu aynı zamanda hukuk devletine, kamu düzenine ve toplumsal huzura yönelik bir şiddet eylemidir. Olay sonrası darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu. Saldırıya karışan herkesin, kim olursa olsun, hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

KIZIL: KAVGAYI AYIRMAYA GİTTİM

İddiaları reddeden Nail Kızıl ise olay yerine kavga ihbarı üzerine gittiğini söyledi. Kızıl, "Beni aradılar, 'gençlik kollarından gençler kavga ediyor' dediler. Biz de olay yerine gidip ayırdık. ‘Ne yapıyorsunuz?’ diye müdahale ettik. Ben Uğur’a tekme atmadım, dövmedim. Kavgayı ayırmaya gittim. Bana iftira atıldığı için ben de şikayetçi oldum" dedi.

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Yorumlar

Cengiz

Bunların dillerinden dusurmedikleri demokrasi anlayışı bu ,bizden olursan tamam diyorlar, aykırı düşünürsün hapı yuttun, linç, tehdit,iftira hepsi bir arada
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