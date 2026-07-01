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Gündem Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı açıklandı
Gündem

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
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Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Türkiye’deki hükümlü ve tutuklu sayısını açıkladı. Yılmaz "Cezaevlerinde bugün itibarıyla 426 bin hükümlü-tutuklu var. Bunun yüzde 15'i tutuklu geri kalan yüzde 85'i hükümlü" bilgisini verdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon toplandı.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, cezaevlerinin doluluk oranı ve yatakların azlığına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Bugün itibarıyla 426 bin hükümlü-tutuklu bulunmakta. Bunun yüzde 15'i tutuklu geri kalan yüzde 85'i hükümlü" diyen Yılmaz, yatakta yatamayan hükümlü veya tutuklu olmadığını söyledi.

GÜNLÜK 50 LİTRE SICAK 150 LİTRE SOĞUK SU HAKLARI VAR

Cezaevlerinin pek çoğunda aile hekimi bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "Eğer bir üst basamak sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyorsa aile hekiminin kararı doğrultusunda biz bunu hemen en yakın, hızlı bir şekilde bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevkini sağlamaktayız" dedi.

Yılmaz, cezaevlerine yeterli su verilmediği iddiasına yönelik, "Biz hemen hemen her kurumumuzda günlük 50 litre sıcak su, 150 litre de soğuk su her hükümlü-tutukluya vermekteyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda, alt komisyonun çalışmalarının bir raporla Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyona sunulması redaksiyon yetkisiyle birlikte oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun ardından KDK'nin tavsiye ve dostane çözüm kararlarına yüksek oranda olumlu yaklaşan kurumlara plaket takdim edildi.

 

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