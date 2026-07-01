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Gündem BBP Genel Başkanı Destici’den 'dosyalar açılsın' çağrısı: Sivas olayları ve Başbağlar katliamı aydınlatılsın
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BBP Genel Başkanı Destici’den 'dosyalar açılsın' çağrısı: Sivas olayları ve Başbağlar katliamı aydınlatılsın

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BBP Genel Başkanı Destici’den 'dosyalar açılsın' çağrısı: Sivas olayları ve Başbağlar katliamı aydınlatılsın

BBP Genel Başkanı Destici, Sivas olayları ve Başbağlar Katliamı’na ilişkin dosyaların yeniden açılarak tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu. Destici, “Sivas olayları ve Başbağlar katliamı aydınlatılsın. Bu büyük provokasyon ortaya çıkarılmalı” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Sivas olayları ve Başbağlar Katliamı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, her iki olayın da yeniden ele alınması gerektiğini belirterek dosyaların tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sivas olayları" ve "Başbağlar Katliamı"na ilişkin, "Biz, bu iki olayın da tekrar dosyalarının açılıp, tüm çıplaklığıyla aydınlatılmasını ve bu büyük provokasyonun ortaya çıkarılmasını istiyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin karada ve denizlerde hakimiyetini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Son yıllarda savunma sanayisinde atılan adımlara dikkati çeken Destici, bu adımların ve üretilen silahların tüm Türk ve İslam coğrafyasında büyük bir sevinçle karşılandığını söyledi.

Mustafa Destici, bir milletin kendini savunacak gücü, silahları olmadığı takdirde işgal ile karşı karşıya kalınacağını kaydetti ve Gazze'deki soykırıma dikkati çekti.

Destici, ayrıca İsrail hükümetinin, Ermenilerin 1915 olaylarıyla ilgili iddialarına yönelik aldığı karara tepki göstererek, "Bu tamamen siyasi bir karardır. Gerçekle ilgisi olmadığını kendileri de biliyor. Asıl soykırımcının kendileri olduğunu en iyi kendileri biliyor." ifadesini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş ile ilgili de konuşan Destici, "Bir ölçü var, bir kırmızı çizgi var, ister sunuculuk, ister komedyenlik yap, sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Ölçü burası. Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın 'kutsal kitabım' dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur-an'ı Kerim'e dil uzatamazsın, onu mizah edemezsin." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Destici, 2 Temmuz ve 5 Temmuz'da gerçekleşen, "Sivas Olayları" ve "Başbağlar Katliamı"nda hayatını kaybedenleri anarak, "Biz, bu iki olayın da tekrar dosyalarının açılıp, tüm çıplaklığıyla aydınlatılmasını ve bu büyük provokasyonun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu ülkede Sünni'nin Alevi ile problemi yok. Alevi'nin de Sünni ile bir problemi yok." diye konuştu.

Destici, konuşmasının ardından BBP'ye katılan Hülya Üstüner ve Abdulkadir Kötüce'ye rozetlerini taktı.

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