Her yerde aranan o alçak kapıcı çıktı!

Olay, 17 Haziran'da İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Saniye Yaşar'ın (59) evinden gelen sesleri duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar'ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin günler süren titiz çalışması sonucu 59 yaşındaki kadını öldürerek, altınlarını çalan şüpheli ve katil zanlısı olarak Ö.M. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının Saniye Yaşar'ın yaşadığı apartmanın görevlisi olduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.