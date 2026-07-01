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Siyaset Çelik: Bunların sicili zaten ortada! Özel ve ekibi vesayetçi zihniyetin personeli
Siyaset

Çelik: Bunların sicili zaten ortada! Özel ve ekibi vesayetçi zihniyetin personeli

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Çelik: Bunların sicili zaten ortada! Özel ve ekibi vesayetçi zihniyetin personeli

CHP'den butlan ile şutlanan Özgür Özel'in yabancı bir gazetede kaleme aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iktidarı hedef gösterdiği yazıya AK Parti'den sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""CHP milletvekili Özgür Özel yabancı bir gazeteye yazı yazarak 'Türkiye’de seçimler yoluyla iktidar değişimini' sorgulamış. Defalarca seçimle iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği iradeyi “rejim” olarak etiketlemek bir CHP geleneğidir.Özgür Özel’in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması, kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez. CHP’nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye’nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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