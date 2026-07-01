  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li Manavgat Belediyesi’nden vatandaşa hizmet! Baklava kutusunda rögar kapağı Tüketiciyi koruma amaçlı yeni kurallar geldi Aldatıcı reklama bakanlık müdahalesi Rutte’den Türkiye’ye övgü: Devasa savunma sanayii avantajına sahip Ahlaksızlığı sanat diye yutturuyorlar Tepelerine balyoz gibi indik! 31 ülkeden 197 isim Türkiye'ye iade edildi Ekrem’in kara kutusu boş konuştu! Tıraşı kes hırsızlığı anlat Milyonların gözü kulağı bu haberde! Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor Trump'ın mal varlığı raporu tam 927 sayfa! Barış bahane para şahane Dolar için alarm zilleri çalıyor: Ezber bozan gelişme ortaya çıktı Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar
Dünya Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’
Dünya

Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Rakibi terörist Netanyahu'yu bombaladı: ‘İnanmayın yalan söylüyor’

İsrail'de muhalefetteki Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "İran'ın nükleer bombaları olduğu" yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve Başbakan'ın halkı korkutmak için yalan söylediğini belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Eisenkot, Tel Aviv'de düzenlenen bir konferansta, Netanyahu'nun dün akşam verdiği bir röportajda sarf ettiği "Halihazırda ellerinde bulunan nükleer bombalarla yok edilmekten kendimizi kurtarmak için İran'a iki kez saldırdık." sözlerine yanıt verdi.

Kurduğu Yashar Partisi ile anketlere göre Netanyahu'nun rakibi olarak gösterilen Eisenkot, "Netanyahu, skandal açıklamalarda bulundu. İran hiçbir zaman nükleer bombaya sahip olmadı. İsrail kamuoyunu korkutmak için iddialar uyduruyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Kanal 14'e verdiği söz konusu röportajın, İsrail'de gelecek aylarda yapılması planlanan genel seçimler öncesi siyasi tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkati çekiyor.

Şu ana kadar hiçbir uluslararası rapor, İran'ın nükleer silahlara sahip olduğunu doğrulamadı.

İsrail'de 2015-2019 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Eisenkot, salı günü partisinin seçim hazırlıklarını başlatmıştı.

İsrail basını Barış Konseyi'nin Gazze'de insani barınma merkezlerini yöneteceğini açıkladı
İsrail basını Barış Konseyi'nin Gazze'de insani barınma merkezlerini yöneteceğini açıkladı

Dünya

İsrail basını Barış Konseyi'nin Gazze'de insani barınma merkezlerini yöneteceğini açıkladı

Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu
Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu

Dünya

Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23