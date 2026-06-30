Bakan Çiftçi, Kudüs hayaline bir adım daha yaklaştı: Emevi Camisi'nde Kur'an tilaveti

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, Kudüs'e ilişkin özel bir duası olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. İnanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek" sözleriyle kalplerde taht kurmuştu. Bu hayaline bir adım daha yaklaşan Çiftçi, Kudüs'e sadece 300 kilometre mesafedeki Şam'da Kur'an tilaveti ile gönülleri fethetti.