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Gündem Bakan Çiftçi, Kudüs hayaline bir adım daha yaklaştı: Emevi Camisi'nde Kur'an tilaveti
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Bakan Çiftçi, Kudüs hayaline bir adım daha yaklaştı: Emevi Camisi'nde Kur'an tilaveti

Yeniakit Publisher
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Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, Kudüs'e ilişkin özel bir duası olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bir gün bana, bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. İnanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek" sözleriyle kalplerde taht kurmuştu. Bu hayaline bir adım daha yaklaşan Çiftçi, Kudüs'e sadece 300 kilometre mesafedeki Şam'da Kur'an tilaveti ile gönülleri fethetti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyareti kapsamında Şam'daki tarihi Emevi Camisi'ni (Ümeyye Camii) ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Çiftçi'nin Kur’an okuması sosyal medyada yoğun ilgi görürken, bazı kullanıcılar bir sonraki tilaveti Kudüs’te, Mescid-i Aksa’da okuması niyazında bulundu.

İslam dünyasının en önemli ibadet merkezlerinden biri olan, geçmişte hem kilise hem de cami olarak kullanılmış Emevi Camisi, Hz. Yahya (a.s.) kabrini ve Hz. Hüseyin'in (r.a.) mübarek başını muhafaza etmesiyle hem Sünni hem de Şii Müslümanlar için kutsal kabul ediliyor.

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Yorumlar

Mehmet

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'deki Emevi Camisi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunarak İslam dünyasının hassasiyetlerini göstermiş ve Kudüs'e olan bağlılığını vurgulamıştır. Ülkemizin siyonistlere karşı tavizsiz duruşunu ve bu dava için gösterilen fedakarlığı görmek bizleri gururlandırıyor. Bakan Çiftçi’nin Şam’daki ziyaretinin Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu bir adım olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Kudüs'te Kur’an okuma niyazı da bize İslam dünyasının bütünlüğüne olan inancı ve Müslümanların tek yürek olma arzusunu gösteriyor.

YILMAZ DURMUŞ

Sayın İçişleri Bakanımızın dileği kabul edilir, kısa zamanda Kudüs Valisi olarak görürüz
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