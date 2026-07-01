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Gündem Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’
Gündem

Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’

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Özgür Özel’e ‘gelme’ deyip kapıyı kapattılar! ‘Alevileri istismar ettiğiniz yeter’

Özgür Özel’e toplumun her kesiminden tepkiler giderek artıyor. Sivas’ta 2 Temmuz olaylarının yıl dönümü programına katılacak olan Özgür Özel’e bir tepki de Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’ndan tepki geldi. Federasyon adına açıklama yapan Genel Sekreter Ali Rıza Özkan, "2 Temmuz gibi, emperyal odakların tertibiyle kaybettiğimiz Alevi-Sünni canlarımızı anacağımız acılı bir günümüzü siyasi bir propaganda arenasına çevireceği konusundaki kuşkularımızın temel kaynağıdır. Sayın Özel, Alevileri istismar ettiğiniz yeter. Sizi 2 Temmuz anma etkinliklerinde görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 2 Temmuz 1993 yılında meydana gelen Madımak Oteli olaylarının 33’üncü yıl dönümü programına katılmak üzere Sivas’a gitti. Özel’in programa katılacak olması, birçok kesimin tepkisini topladı. Özgür Özel’in Alevileri istismar ettiğini savunan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Ali Rıza Özkan, konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"İLİMİZE GELMEYE KALKIŞMASI BİR PLANIN PARÇASI"

Özgür Özel’in Alevi-Bektaşi halkını karşı karşıya getirdiğini ifade eden Özkan, "Dün akşam geç saatlerde, Özgür Özel’in 2 Temmuz anma törenine katılmak amacıyla ilimize geleceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Daha önce gittiği her Alevi kurumunda tahriklere ve siyasi istismara yol açan, bu yöntemle Alevi-Bektaşi halkımızı birbirine düşüren Özgür Özel’in, Sivas olaylarını anma bahanesiyle ilimize gelmeye kalkışmasının; yine Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirecek, bölüp parçalayacak bir planın parçası olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaate ulaşmamızın en somut gerekçesi, Sayın Özel’in bundan önce ziyaret ettiği yerlerde yaşanan üzücü olaylardır" dedi.

"ALEVİLERİ İSTİSMAR ETTİĞİNİZ YETER, ACIMIZ ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYI BIRAKIN"

Özgür Özel’in siyasi propaganda amacıyla Sivas’ta olduğunu ileri süren Özkan, "Sayın Özgür Özel, ne yazık ki cemevlerimizde Cumhuriyetimizin en temel ilkelerinden biri olan laikliği ayaklar altına alarak siyasi propaganda yapmakta, daha da ötesi kendi siyasi iç kavgalarını cemevlerimizin kutsal çatısı altına taşımaktadır. Bugüne kadar kendisine yönelik yapılan tüm eleştiri ve uyarıları dikkate almamış olması; 2 Temmuz gibi, emperyal odakların tertibiyle kaybettiğimiz Alevi-Sünni canlarımızı anacağımız acılı bir günümüzü siyasi bir propaganda arenasına çevireceği konusundaki kuşkularımızın temel kaynağıdır. Sayın Özel, Alevileri istismar ettiğiniz yeter. Sizi 2 Temmuz anma etkinliklerinde görmek istemiyoruz. Lütfen acımız üzerinden siyaset yapmayı bırakın" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Onun yeri Silivri PKK FETÖ

Özgürün PKK kent uzlaşısı fotoğrafları hiç gözümden gitmiyor PKK ile aleni FETÖ ile gizlice evet onun yeri ekrem pkk fetö üçgeninde ne duruyor parti kurmasına gerek yok zaten hali hazırda PKK partisi Fetönün iyi partisi var ya onlara takılsın yada onlar ile ittifak kursun SÜLEYMANCILARA GİTSİN UYAR!

şirk ocağına baba ocağı diyen parti

kendilerine babalık yapan, baba dedikleri alewi kemale bunları yapanlar normal alewilere neler yapmaz!
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