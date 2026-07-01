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Gündem ‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!
Gündem

‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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‘Yanlışlıkla içtim’ dedi, 227 bin lira ceza yedi!

Aksaray’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu durduruldu. 1.23 promil alkollü çıkan sürücü ‘Neden alkollü araç kullandın?’ sorusuna ‘Yanlışlıkla oldu" cevabını verdi. Sürücüye 227 bin 219 lira para cezası kesildi.

Makas Kavşağı üzerinde rutin uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçla kaçan sürücünün peşine düştü. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Fatih Mahallesi istikametine kaçan sürücü aşırı süratle kaçışını sürdürürken, yolda güvenlik önlemi alındı.

10 dakika süren kovalamacada aracın önünün kesilmesi ile sona erdi. Araçtan indirilen sürücünün Hasan Hüseyin E. (23) olduğu olduğu ve 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmak, alkollü araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplam 227 bin 219 lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Sürücünün polis merkezine götürülürken "Neden alkollü araç kullandınız?" sorusuna "Yanlışlık oldu, öğrenciyim" cevabını vermesi dikkat çekti.

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